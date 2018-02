Toronto (ots/PRNewswire) -



Spin Master Corp. (TSX: TOY; http://www.spinmaster.com), ein weltweit führendes Unternehmen im Unterhaltungssegment für Kinder, hat Alpha Group US, LLC und Alpha Animation and Toys Limited in mehreren Gerichtsbarkeiten für die Lieferung des Screechers Wild-Spielzeugs verklagt, das laut der Anklage von Spin Master Patente für seine weltweit beliebten Bakugan® Spielzeuge verletzt.



Spin Master hat sich die weltweiten Patentrechte zum Schutz der magnetischen Transformations-Funktion seiner preisgekrönten und erfolgreichen Bakugan-Spielzeugserie gesichert. In einem vor Kurzem von Spin Master eingeleiteten Verfahren wird die Klage erhoben, dass die Transformations-Funktion der Screechers Wild-Spielzeuge der Alpha Group die Patente von Spin Master für seine Bakugan-Spielzeuge verletzt.



Als Spin Master vom Verkauf der Screechers Wild-Produkte erfuhr, erhob das Unternehmen Patentverletzungsanklagen in Kanada, im Vereinigten Königreich und in den USA. Spin Master fordert einstweilige Verfügungen gegen den weiteren Vertrieb sowie zusätzlichen Schadensersatz für den fortgesetzten Verkauf, nachdem die Alpha Group von Spin Master in Kenntnis gesetzt wurde.



Spin Master schützt sein geistiges Eigentum für Bakugan in China aktiv, wo das Unternehmen bereits Patentverletzungsverfahren für seine Bakugan-Technologie gegen GuangZhou Lingdong Creative Culture Technology Co. Ltd aufgrund der "Eonster Hunter"-Produktserie von Transformationskugeln eingeleitet hat.



"Spin Master überwacht die Märkte weltweit aktiv und wird weiterhin sein geistiges Eigentum verteidigen und schützen, wenn es eine Verletzung seiner Rechte vermutet. Wir danken unseren Einzelhandelspartnern im Voraus für die Wahrung unserer Eigentumsrechte und ihren Respekt für Unternehmen, die in wirkliche Innovation investieren", sagt Ben Gadbois, Global President und COO von Spin Master. Ronnen Harary, Co-CEO von Spin Master, fügt hinzu: "Bakugan war ein Phänomen weltweit und wir haben unsere innovative Transformations-Technologie in wichtigen Gebieten weltweit umfassend geschützt und werden dies auch in Zukunft tun. Wir haben weitere Patente angemeldet, die unsere Bakugan-Technologie noch besser schützen werden. Spin Master erwartet, dass seine Mitbewerber das geistige Eigentum von Spin Master respektieren und wird alle nötigen Schritte zu dessen Schutz unternehmen, wenn es der Meinung ist, dass seine Rechte verletzt werden."



Informationen zu Spin Master



Spin Master (TSX:TOY; http://www.spinmaster.com) ist ein führendes globales Unternehmen im Unterhaltungssegment für Kinder, das ein breit gefächertes Portfolio innovativer Spielzeuge, Spiele, Produkte und Unterhaltungsgegenstände entwirft, entwickelt, herstellt, lizensiert und vermarktet. Spin Master ist am besten bekannt für seine preisgekrönten Marken wie Zoomer®, Bakugan®, Meccano®, und die als "Spielzeug des Jahres 2017" gewürdigten Hatchimals®, Air Hogs® und PAW Patrol®. Seit 2005 hat Spin Master bereits 92 Nominierungen für TIA Toy of The Year (TOTY) und 21 Auszeichnungen in verschiedenen Produktkategorien verbuchen können. Das Unternehmen wurde mit 13 TOTY-Nominierungen für das innovative Spielzeug des Jahres ausgezeichnet und übertrifft damit alle seine Konkurrenten. Spin Master hat bislang sechs Fernsehserien produziert, darunter auch den Erfolgsschlager des Jahres 2007 Bakugan Battle Brawlers und den aktuellen Hit PAW Patrol, der global in über 160 Ländern und Gebieten ausgestrahlt wird. Spin Master beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter und verfügt über Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Frankreich, Italien, dem Vereinigten Königreich, der Slowakei, Polen, Deutschland, Schweden, den Niederlanden, China, Hongkong, Japan, Vietnam und Australien.



