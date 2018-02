Am vierten Tag der Beweisaufnahme im Prozess Jagdfeld gegen Signal Iduna stehen drei Vorstandsmitglieder der Versicherung vor Gericht.

Am Dienstag dürfte es wieder deutlich voller werden in Saal 101 des Dortmunder Landgerichts als zuletzt. Im Prozess Anno August Jagdfeld gegen die Signal Iduna wurden in der vergangenen Woche schon insgesamt sieben Zeugen gehört. Darunter auch ein ehemaliges Vorstandsmitglied der Versicherung.

Große Aufmerksamkeit erfuhr der Fall vor allem zum Auftakt: Da gab Jagdfeld die Forderung von einer Milliarde Euro bekannt. Nun werden drei weitere Zeugen befragt: zwei Vorstandsmitglieder und der jetzige Vorstandsvorsitzende der Signal Iduna, Ulrich Leitermann.

Der Prozess Anno August Jagdfeld gegen die Signal Iduna läuft schon seit mehr als drei Jahren. Der Immobilienunternehmer wirft der Versicherung vor, eine Rufmordkampagne gegen ihn initiiert zu haben. Mithilfe des mittlerweile verstorbenen Rechtsanwalts Thomas Fritsch soll die Iduna Jagdfeld öffentlich als Veruntreuer dargestellt haben, um ihn als Geschäftsführer des Adlon-Fonds abzusetzen. Selbst eine Strafanzeige ließ die Signal Iduna stellen. Erfolglos.

Auch der Versuch, Jagdfeld 2011 als Geschäftsführer abzuwählen, scheiterte: Am Ende entschieden sich die meisten Anleger trotz der Vorwürfe für Jagdfeld - und gegen seine Absetzung.

Leitermann war zum Zeitpunkt dieser Vorgänge Bereichsleiter für Beteiligungen und Mitglied im Vorstand. Der gelernte Bankkaufmann absolvierte ein BWL-Studium und stieß 1997 zur Iduna. Seit Juli 2013 ist er Vorstandschef.

Unter seiner Leitung hatte die Abteilung für Beteiligungen seinerzeit fünf Millionen Euro in den Adlon-Fonds von Jagdfelds Fondsunternehmen Fundus investiert. Insgesamt sammelte Jagdfeld mehr als 220 Millionen Euro von Anlegern ein, um das legendäre Berliner Hotel Adlon in den Neunzigern wiederaufzubauen. 135 Millionen Euro kamen als Kredit hinzu.

Die prognostizierten Ausschüttungen fielen nicht aus wie erwartet. Im Laufe der Zeit traf Jagdfeld zudem einige Entscheidungen, die einigen Anlegern missfielen. So stundete er in ihrem Namen Mietzahlungen - zum Vorteil einer familieneigenen Gesellschaft. Diese Entscheidung ließ er sich erst nachträglich von den Anlegern bestätigen.

Es sei beim Adlon-Fonds nie vorrangig um die Rendite gegangen, sagt Jagdfeld heute. Schon bei Auflage des Fonds urteilte der Börsenbrief "Platow" 1994, die Beteiligung sei lediglich etwas "für vermögende Liebhaber, denen monetäre Aspekte weitgehend egal sind und deren robuste Gesundheit eine 50-Jahre-Perspektive ermöglicht".

Nach dem Pachtzinsverzicht fassten rund 200 Anleger mit der Signal Iduna den Entschluss, gemeinsam gegen Jagdfeld vorzugehen. Sie engagierten sich in einer Schutzgemeinschaft mit Thomas Fritsch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...