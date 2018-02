The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.02.2018

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DD5ABT8 DZ BANK CLN E.9447 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ABU6 DZ BANK CLN E.9448 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JRW1 DEKA GM ANL 18/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2S83 NORDLB IS. 18/30 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013318094 ELIS 18/23 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013318102 ELIS 18/26 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US151020AZ71 CELGENE 18/48 BD01 BON USD N

CA XFRA US151020BA12 CELGENE 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US151020BB94 CELGENE 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US151020BC77 CELGENE 18/21 BD01 BON USD N

CA XFRA USL21779AC45 CSN RESOURCES 18/23 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USP94461AE36 UNIFIN FINAN. 18/26 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1772800204 DME AIRPORT 18/23 BD02 BON USD N

CA DRL XFRA AU000000ZYB8 ZYBER HOLDINGS LTD EQ00 EQU EUR N

CA HP2K XFRA CA4405533031 HORNBY BAY MINERAL EXPL. EQ00 EQU EUR N

CA GOC XFRA CA85511Y1088 STAR DIAMOND CORP. EQ00 EQU EUR N

CA S9I XFRA DE000A2G9MZ9 STEMMER IMAGING AG INH ON EQ00 EQU EUR N