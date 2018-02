The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA BY2B XFRA DE000A0Z1TL0 BAY.LAND.BOD.IS.11/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5N72 BAY.LDSBK.IS.S.30432 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA US12686CAZ23 CABLEVISION SYST. 2018 BD00 BON USD N

CA R1PH XFRA DE000RLP0280 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2012 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A1X3LX9 DT.PFBR.BANK MTN.35234VAR BD02 BON SEK N

CA XFRA XS0041971275 BANK OF SCOTLAND 93/18 BD02 BON GBP N

CA XFRA XS0591586788 RED ELECTR. F. 11/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0874794042 RABOBK NEDERLD 13/18 MTN BD02 BON MXN N