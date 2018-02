The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 5MBA XBUL BG2100023170 MONBAT AD-SOFIA BSB0 BON EUR N

CT ECDC XBUL BGCROEX03189 EXPAT CROATIA CROBEX UCITS ETF BST0 EQU BGN N

CT HUBE XBUL BGHUBUX01189 EXPAT HUNGARY BUX UCITS ETF BST0 EQU BGN N

CT SK9A XBUL BGSKSAX04187 EXPAT SLOVAKIA SAX UCITS ETF BST0 EQU BGN N

CT SLQX XBUL BGSLOBI02187 EXPAT SLOVENIA SBI UCITS ETF BST0 EQU BGN N