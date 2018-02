FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.02.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 14.02.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.02.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

18MM XFRA FR0010713669 AMU.ETF MSCI P.E J.U.E.DR

J1GR XFRA FR0010688242 AMUNDI ETF MSCI JA.U.E.DR

AMED XFRA FR0010655688 AMUNDI ETF MSCI EMU UE.DR

V50A XFRA FR0010654913 AMUNDI ETF EU.ST.50 DR

GC40 XFRA FR0007080973 AMU.ETF CAC 40 U.ETF DR C

GO91 XFRA SE0005562014 GUIDELINE GEO AB SK 1

SM8T XFRA FR0011829084 AM.ETF G.EQ.M.S.A.S.B.EOD

LWCR XFRA FR0012657963 AMUNDI ETF MSCI WLD LOW C

V50D XFRA FR0010908251 AMUNDI ETF EU.ST.50 DR D