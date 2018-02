HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferhersteller Aurubis hat zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres von höheren Kupferpreisen und gestiegenen Raffinierlöhnen für Altkupfer profitiert. Hinzu kamen gestiegene Preise für Schwefelsäure, die als Nebenprodukt bei der Kupferherstellung anfällt. Trotz der Belastungen durch den im Vergleich zum Euro schwächeren US-Dollar sieht sich der im Index der mittelgroßen Werte MDax notierte Konzern auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Ein schwacher Dollar belastet, weil so bei der Umrechnung von Dollar-Einnahmen in Euro weniger übrig bleibt. Für das Geschäftsjahr 2017/18 wird weiter mit einem operativen Vorsteuerergebnis auf Vorjahresniveau gerechnet, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. 2016/17 hatte Aurubis hier 298 Millionen Euro verdient.

Im abgelaufenen ersten Geschäftsquartal schnellte das operative Ergebnis vor Steuern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als das Vierfache auf 79 Millionen Euro nach oben. Unter dem Strich verdienten die Hamburger operativ 60 Millionen Euro nach 14 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Allerdings hatten damals ein Wartungsstillstand im Hamburger Werk sowie negative Bewertungseffekte belastet. Der Umsatz stieg um rund 17 Prozent auf 2,87 Milliarden Euro. Die Markterwartungen erfüllte der Konzern mehr oder weniger.

"Das Geschäftsjahr hat für uns sehr gut begonnen, wenn man bedenkt, dass üblicherweise das erste Quartal durch saisonale Effekte schwächer ist", sagte Aurubis-Chef Jürgen Schachler laut Mitteilung./mis/jha/

ISIN DE0006766504

AXC0051 2018-02-13/07:33