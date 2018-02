FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - HÖHER - Dank der weiteren Stabilisierung an der Wall Street dürfte am Faschingsdienstag auch der Dax noch etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher knapp über die Schwelle von 12 300 Punkten.

USA: - AUFWÄRTS - Nach dem jüngsten Kursrutsch an den US-Börsen scheinen die Anleger wieder zunehmend Mut zu fassen: Am Montag ging es an der Wall Street erneut kräftig aufwärts, nachdem bereits am Freitag gegen Handelsschluss eine kräftige Erholungsbewegung eingesetzt hatte. Trotz aller Skepsis herrsche wieder mehr Zuversicht, auch wenn es vorbei sei mit den ruhigen Tage an den Aktienmärkten, sagten Marktanalysten.

ASIEN: - JAPAN RUNTER - Asiens Börsen haben sich auch am zweiten Tag der Woche positiv entwickelt und ein Stück weit vom jüngsten Kursrutsch erholt. Sie bewegten sich damit im Fahrwasser der Wall Street. Vor allem in China samt Hongkong ging es aufwärts. Dagegen musste der japanische Markt Verluste hinnehmen angesichts eines steigenden Yen, der die exportierenden Unternehmen belastet. Der Leitindex Nikkei 225 fiel bis zum Handelsschluss um ein gutes halbes Prozent, nachdem am Vortag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden war.

DAX 12.282,77 1,45% XDAX 12.358,70 1,05% EuroSTOXX 50 3.368,25 1,27% Stoxx50 3.009,18 1,17% DJIA 24.601,27 1,70% S&P 500 2.656,00 1,39% NASDAQ 100 6.523,85 1,73% Nikkei 225 21.244,68 -0,6% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 157,71 -0,19% Bund-Future Settlement 157,97 -0,16%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,23 EURO - Der Euro hat am Dienstag zugelegt und ist über die Marke von 1,23 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2317 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Der amerikanische Dollar gab dagegen zu vielen Währungen nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2263 Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:10 Uhr) Euro/USD 1,2317 0,21% USD/Yen 108,25 -0,33% Euro/Yen 133,33 -0,13%

ROHÖL:

Brent (April-Lieferung) 62,95 0,28 USD WTI (März-Lieferung) 59,61 0,30 USD

