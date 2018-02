FRANKFURT (Dow Jones)--Der Touristikkonzern Tui hat im ersten Geschäftsquartal 2017/18 mehr umgesetzt als erwartet und den für die Saison branchenüblichen operativen Verlust mehr als halbiert. Der Fokus auf Hotels und Kreuzfahrten, die weiter expandieren, macht den Konzern profitabler. Die Buchungslage für die Sommersaison 2018 sei sehr gut und entspräche voll den Erwartungen, teilte die Tui Group mit und bestätigte den Ausblick auf das laufenden Jahr. Das operative Ergebnis soll um mindestens 10 Prozent steigen.

"Nach drei Jahren in Folge mit zweistelligem Ergebniswachstum, ist dies auch für 2018 unser Ziel", sagte Tui-Chef Fritz Joussen laut Mitteilung.

Der Konzernumsatz stieg in den drei Monaten per Ende Dezember um 8,1 Prozent auf 3,55 Milliarden Euro. Zu konstanten Wechselkursen lag das Plus bei 9,1 Prozent auf 3,58 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITA) verringerte sich um 58,7 Prozent auf minus 24,9 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens mit einem Verlust von 43 Millionen Euro bei Einnahmen von 3,42 Milliarden Euro gerechnet. Unter dem Strich verringerte sich der Konzernverlust um gut ein Drittel auf 58,7 Millionen Euro.

February 13, 2018

