TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Börsen in Asien setzen ihre Erholung mit steigender Dynamik am Dienstag fort und folgen den Vorgaben der Wall Street. An einigen wichtigen Handelsplätzen wie den chinesischen Börsen geht es besonders deutlich nach oben, Aufschläge von mehr als einem Prozent dominieren. Die Sorgen vor steigenden US-Defizits seien beiseite geschoben worden, stattdessen machten Schnäppchenjäger dem Markt ihre Aufwartung, nachdem die asiatischen Aktienmärkte in der Vorwoche deutlich Federn gelassen hatten. Nachdem Hongkong am Vortag kurz vor Handelsschluss plötzlich ins Minus gedreht hatte, ist die Erholungsbewegung hier besonders ausgeprägt. Der HSI legt um 1,5 Prozent zu - in neun der vergangenen elf Sitzungen verbuchte der Index Verluste.

Verunsicherung in Japan

In Schanghai gewinnt der Composite 1,1 Prozent auf 3.188 Zähler. In China marschieren die Aktien großer Unternehmen vorweg, nachdem diese am Vortag noch im Schatten kleinerer Werte gestanden hatten. In Tokio drücken steigende Yen-Wechselkurse den Nikkei-225 um 0,5 Prozent auf 21.274 Zähler ins Minus, nachdem die Börse in Japan zuvor dem regionalen Trend mit deutlichen Aufschlägen gefolgt war. Da eine weitere Amtszeit von Haruhiko Kuroda als Chef der japanischen Notenbank in trockenen Tüchern ist, gehen an den japanischen Finanzmärkten Sorgen über die Besetzung seiner zwei möglichen Stellvertreter um. Sollten hier unerwartete Namen genannt werden, steige die Verunsicherung noch, heißt es im Handel mit Blick auf die künftige Geldpolitik der Zentralbank. Der US-Dollar fällt auf 108,27 Yen nach Wechselkursen um 108,70 am Vorabend.

Insgesamt ist die Stimmung am asiatischen Aktienmarkt aber gut. Die globale Korrektur Anfang Februar habe Potenzial für Schnäppchenjäger geschaffen, auch wenn die Volatilität weiter hoch bleiben werde, heißt es. "Wenn der Markt so wie zuletzt korrigiert, ist das eine gute Sache. Es erlaubt uns die Suche nach Titeln, von denen wir glauben, dass sie ungerechtfertigt niedrig bewertet sind", sagt Marktstrategin Jennifer Wong von Pinpoint Asset Management. Allerdings lasse die Handelsaktivität im Vorfeld des anstehenden Mondneujahrfestes nach. Die Handelsverknüpfung zwischen der Börse in Hongkong und den chinesischen Kernlandbörsen ist bereits eingestellt bis Donnerstag der nächsten Woche.

Zur Beruhigung in Asien tragen die etwas gefallenen Rentenrenditen in den USA bei. Am Montag waren diese noch auf ein Vierjahreshoch geklettert. Das US-Finanzministerium hatte die Ausgaben als über den Steuereinnahmen im Januar bezeichnet. Damit wird eine steigende Staatsverschuldung in den USA angedeutet, das steigende Angebot an US-Staatsanleihen drückt auf die Notierungen und treibt die Renditen. Die Rendite- bzw. Zinsentwicklung in den USA lieferte den Auslöser für die jüngste Korrektur an den Aktienmärkten.

Unter den Einzelaktien sind Cochlear in Sydney gegen den Markttrend leicht gefallen. Händler bemängelten das schwache Wachstum bei Implantaten, welches dafür gesorgt habe, dass der Hörgeräteherstelle die Erwartungen im ersten Halbjahr verfehlt habe. Trotz schwacher Viertquartalszahlen steigen CapitaLand in Singapur um 1,7 Prozent. Händler zeigen sich entspannt, obwohl das Unternehmen in China weniger Projekte fertig gestellt hat. Dafür seien die Aussichten auf dem heimischen Immobilienmarkt äußerst aussichtsreich, heißt es.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.855,90 +0,60% -3,45% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.273,68 -0,51% -6,55% 07:00 Kospi (Seoul) 2.401,19 +0,66% -2,69% 07:00 Schanghai-Comp. 3.188,44 +1,09% -3,61% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.903,24 +1,51% -1,38% 09:00 Taiex (Taiwan) Feiertag Straits-Times (Sing.) 3.425,05 +1,18% -0,75% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.832,28 +0,12% +1,86% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2317 +0,2% 1,2290 1,2267 +2,5% EUR/JPY 133,34 -0,2% 133,63 133,21 -1,4% EUR/GBP 0,8889 +0,1% 0,8882 0,8864 -0,0% GBP/USD 1,3857 +0,1% 1,3837 1,3839 +2,5% USD/JPY 108,26 -0,4% 108,72 108,60 -3,9% USD/KRW 1082,92 -0,0% 1083,09 1085,21 +1,5% USD/CNY 6,3261 -0,0% 6,3275 6,3280 -2,8% USD/CNH 6,3276 +0,1% 6,3238 6,3383 -2,9% USD/HKD 7,8217 +0,0% 7,8193 7,8195 +0,1% AUD/USD 0,7866 +0,1% 0,7860 0,7812 +0,6% NZD/USD 0,7267 +0,1% 0,7259 0,7249 +2,4% Bitcoin BTC/USD 8.612,37 -3,23 8.900,18 8.739,46 -38,63 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,60 59,29 +0,5% 0,31 -1,4% Brent/ICE 62,96 62,59 +0,6% 0,37 -4,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.326,92 1.322,70 +0,3% +4,22 +1,9% Silber (Spot) 16,65 16,55 +0,6% +0,09 -1,7% Platin (Spot) 974,55 971,00 +0,4% +3,55 +4,9% Kupfer-Future 3,12 3,09 +1,1% +0,03 -5,5% ===

