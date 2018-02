Zug - Die Precious Woods Gruppe erzielte ein Umsatzwachstum von 8.9%, ein verbessertes Betriebsergebnis auf Stufe EBIT und ein positives Nettoergebnis.

Das Ergebnis 2017 wurde vor Jahresende durch infrastrukturelle Probleme in Gabun und Brasilien beeinträchtigt. Umfangreiche Kontrollen am Hafen von Manaus haben den Containerverlad verhindert und in Gabun verzögerte sich die Verschiffung von Schnittholz aufgrund von Teilstreiks der Zollbehörden. Deshalb konnte das Umsatzwachstumsziel von >10% nicht erreicht werden. Trotzdem konnte eine markante Steigerung der Rentabilität erzielt werden.

Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 28.1% Ende 2016 auf 28.8% im laufenden Geschäftsjahr. Das Working Capital hat sich wegen der oben erwähnten Auslieferungsschwierigkeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...