Liebe Leser,

im Gegensatz zum Autobauer Daimler hat der Autozulieferer Schaeffler die stürmischen Börsenwochen nicht so gut weggesteckt. Die Aktie hat zum Hoch bei mehr als 16 Euro rund 20 % verloren und konnte auch am Montag nur mit einem recht schwachen Plus in die neue Woche starten.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Ergeben sich Chancen aus dem Relative Stärke Index?

Der Relative Stärke Index notiert knapp unter 29 Punkten und damit klar im überverkauften Bereich. ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...