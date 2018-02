MELBOURNE (dpa-AFX) - Die Steuerreform in den USA wird teuer für den australisch-britischen Rohstoffkonzern BHP Billiton . BHP muss durch die Reform 1,8 Milliarden US-Dollar zusätzlich an Einkommenssteuer bezahlen, wie der Konzern am Dienstag in einer Mitteilung an die australische Börse bekanntgab. BHP Billiton werde die Zahlung als Einmalaufwendung behandeln.

Die Belastung setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Beide sind ein Effekt der Senkung des Steuersatzes in den USA, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Langfristig werde der Konzern von der Senkung der Einkommenssteuer in den USA profitieren, hieß es aus Melbourne./fba/jha/

