FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafen Frankfurt ist auch zu Jahresbeginn gut frequentiert worden. Mit rund 4,55 Millionen Passagieren nutzten 7,6 Prozent mehr Reisende Deutschlands größtes Luftverkehrsdrehkreuz als im Januar 2016. Wesentlicher Wachstumstreiber war nach Angaben der Fraport AG erneut der Europaverkehr mit einem Plus von 12,6 Prozent, während der Interkontinentalverkehr um 2,6 Prozent zulegte. Das Cargo-Aufkommen stieg leicht an um 1,3 Prozent.

Auch für seine Beteiligungsflughäfen meldete Betreiber Fraport eine stabile Entwicklung. Der slowenische Airport in Ljubljana fertigte im Januar 12,3 Prozent mehr Passagiere ab. Der peruanische Hauptstadtflughafen Lima wuchs um 9,3 Prozent auf rund 1,8 Millionen Fluggäste. Die beiden bulgarischen Twin Star-Flughäfen zählten zusammen 72.905 Fluggäste - ein Plus von 85,4 Prozent.

Der türkische Flughafen in Antalya erholte sich weiter und schloss den Januar mit einem Plus von 18,4 Prozent auf 800.077 Passagiere ab. Die 14 griechischen Regionalflughäfen verzeichneten einen Rückgang um 5,1 Prozent auf insgesamt 549.506 Fluggäste. Hauptgrund war laut Fraport die Sanierung der Start- und Landebahn an dem mit 309.586 Passagieren verkehrsstärksten Flughafen Thessaloniki (-12,2 Prozent).

Seit Jahresbeginn neu im Fraport-Portfolio sind die beiden Flughäfen Fortaleza und Porto Alegre in Brasilien. Insgesamt blieben die beiden Airports mit einem Anstieg um 0,4 Prozent auf rund 1,3 Millionen Passagiere in etwa auf Vorjahresniveau.

