Und zwar durch die Aufstockung der Flotte. Die Flotte der Marke TUI Cruises wird um ein Schiff auf sieben vergrößert. Der Auftrag dafür wurde der Meyer Turku Werft erteilt. Für die 2023 in See stechende Mein Schiff 7 ist eine Kapazität von bis zu 2.894 Passagieren vorgesehen. Insgesamt umfasst die Kreuzfahrtflotte mit den Gesellschaften TUI Cruises, Marella Cruises und Hapag Lloyd Cruises derzeit 15 Schiffe. Einschließlich des neuen Ozeankreuzers wächst sie auf 20. Dies unterstreicht die Strategie der TUI Group mit dem Kreuzfahrtgeschäft als Wachstumsschwerpunkt. Der Markt wächst generell derzeit stark. Seereisen sind profitabler und stetiger gebucht als Pauschalreisen.



Das Unternehmen hält morgen in Hannover seine Hauptversammlung ab. Daimler-Chef Dieter Zetsche steht dann zur Wahl in den Aufsichtsrat. Er soll im Oktober als Nachfolger des früheren Daimler-Managers Klaus Mangold den Vorsitz des Kontrollgremiums übernehmen. TUI legt zudem die Zahlen für das erste Quartal im Geschäftsjahr 2018 vor.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info