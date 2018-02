Präsident Trump bleibt sich bei seinem Haushaltsentwurf treu: Mehr Ausgaben beim Militär, Sparen bei den Armen. Kritik kommt nicht nur von Demokraten.

US-Präsident Donald Trump hat dem Kongress seinen Haushaltsentwurf für das Finanzjahr 2019 vorgelegt. Das rund 4,4 Billionen Dollar (3,6 Billionen Euro) schwere Paket sah dabei vor allem eine große Steigerung der Verteidigungsausgaben vor - Ärmere, Studenten und Senioren kamen schlechter weg. Zudem wurde bei der Vorstellung klar: Die Steuerreform wird sich nicht - wie von Trump im vergangenen Jahr betont - "von selbst bezahlen". Die Kritik an dem Paket fiel deutlich aus.

In seinem ersten, 2017 vorgelegten Haushalt hatte Trump noch ein kleines Plus bis 2027 veranschlagt - denn in dem Etatentwurf wurde wegen der damals noch nicht umgesetzten Steuerreform von rund zwei Billionen Dollar höheren Steuereinnahmen binnen zehn Jahren ausgegangen. Inzwischen ist die Steuerreform jedoch konkret und zeigt, dass die Staatseinnahmen bis 2027 um 3,7 Billionen Dollar schrumpfen werden. Trumps aktuelle Budgetvorstellungen gehen deshalb von 7,2 Billionen Dollar Schulden über das nächste Jahrzehnt aus.

Großer Nutznießer des Haushaltsentwurfs wären Verteidigung und nationale Sicherheit. Das Weiße ...

Den vollständigen Artikel lesen ...