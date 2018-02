DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump will ein Mega-Programm zur Modernisierung der Infrastruktur seines Landes mit einem Investitionsvolumen von bis zu 1,7 Billionen Dollar (1,4 Billionen Euro) auf die Schiene setzen. 200 Milliarden Dollar davon sollen aus dem Bundeshaushalt stammen, wie Trump am Montag in Washington erläuterte. Er hofft, dass dadurch weitere Investitionen von 1,3 bis 1,5 Billionen Dollar durch die Bundesstaaten sowie die Privatwirtschaft mobilisiert werden. Es sollten Straßen und Brücken repariert werden, die "zusammenbrechen", sagte der US-Präsident. Die Sanierung der vielerorts maroden Infrastruktur war eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

METRO

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG 1. QUARTAL 1Q17/18 ggVj 1Q16/17 EBITDA 577 -5% 608 EBIT 404 -5% 426 Ergebnis nach Steuern 207 +62% 128 Ergebnis je Aktie 0,55 +62% 0,34

Weitere Termine:

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Januar, Frankfurt

07:30 DE/Scout24 AG, Jahresergebnis, München

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 4Q, Purchase

- DE/Daimler AG, Geschäftsbericht 2017, Stuttgart

- DE/Instone Real Estate Group BV, Ende der

Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Patrizia Immobilien AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

-GB 10:30 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2020 im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2024 im Volumen von 2,5 bis 3 Mrd EUR Auktion 3,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2048 im Volumen von 1,25 bis 1,75 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.650,80 -0,17 Nikkei-225 21.435,43 0,25 Schanghai-Composite 3.208,64 1,73 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.282,77 1,45 DAX-Future 12.351,00 1,05 XDAX 12.358,70 1,05 MDAX 25.211,38 0,72 TecDAX 2.478,00 1,51 EuroStoxx50 3.368,25 1,27 Stoxx50 3.009,18 1,17 Dow-Jones 24.601,27 1,70 S&P-500-Index 2.656,00 1,39 Nasdaq-Comp. 6.981,96 1,56 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 157,97 -4

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Dank guter internationaler Vorgaben dürfte sich die Erholung an Europas Börsen zur Eröffnung am Dienstag fortsetzen. Die US-Börsen bauten zu Wochenbeginn die Gewinne vom Freitag noch aus, was auf ein Ende der Konsolidierung hoffen lässt. Auch das Intramarket-Umfeld spricht für Entspannung. Der VIX ist auf rund 25 zurückgefallen und hat sich damit von den Hochs halbiert. Er indiziert zwar weiter ein gewisses Stressmomentum am Markt, von Panik kann aber keine Rede sein. Mit 2,84 Prozent rentieren zehnjährige US-Treasurys außerdem deutlich unter den Jahreshochs von 2,90. Fundamental stützend wirkten zu Wochenbeginn zudem die vorgestellten Haushaltspläne der US-Regierung. Diese beinhalten ein Infrastrukturprogramm mit einem Volumen von 1,5 Billionen Dollar. Dafür sollen 200 Milliarden Dollar aus Bundesmitteln zur Verfügung gestellt werden. Für die restlichen 1,3 Billionen Dollar sollen die US-Bundesstaaten und private Investoren aufkommen. Investoren erhoffen sich von dem Programm einen Schub für die US-Konjunktur.

RÜCKBLICK: Sehr fest - Gestützt wurde das Sentiment von der anhaltenden Erholung der Wall Street. Dadurch hat sich die Hoffnung verfestigt, dass sich die Aufwärtsbewegung als nachhaltiger erweisen wird. Positiv wurden Aussagen der EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager für die Aktie von Bayer (plus 1,7 Prozent) gewertet. Sie stellte in einem Bericht der Rheinischen Post am Samstag Bayer grünes Licht für die Übernahme von Monsanto in Aussicht. Beim europäischen Flugzeughersteller Airbus (minus 1,2 Prozent) gibt es erneut Probleme bei den Triebwerken für den A320neo, die von Pratt & Whitney zugeliefert werden. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit ordnete am Freitag daher Flugbeschränkungen für Maschinen an, die mit den betroffenen Triebwerken ausgerüstet sind. Im Gefolge fielen die Aktien von MTU Aero um 2,2 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Gegen den Trend verlor die Südzucker-Aktie 2,6 Prozent. "Uns steht nun eine schwierige Übergangsphase von mindestens zwei Jahren Dauer bevor", sagte Finanzvorstand Thomas Kölbl der Börsen-Zeitung. Vielen Aktionären ist das Risiko einer zweijährigen Übergangszeit zu ungewiss, und sie trennten sich daher von ihren Aktien. Puma fielen nach anfänglichen Gewinnen ins Minus und verloren schließlich 2,3 Prozent. Zwar hat das Unternehmen den Gewinn mehr als verdoppelt, blieb allerdings unter den Erwartungen. Sixt stiegen nach besseren Zahlen um 9,3 Prozent auf 84,05 Euro. Diese wurden zwar schon am Freitag veröffentlicht, allerdings kurz vor Börsenschluss und damit zu spät, um noch vollständig eingepreist zu werden. Nach guten Zahlen legten Cancom 7,1 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Dank sehr fester Vorgaben von der Wall Street hat sich die Erholung der deutschen Aktien im nachbörslichen Geschäft am Montag fortgesetzt. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten seien nicht zu beobachten gewesen, berichtete ein Händler.

USA / WALL STREET

Sehr fest - Die Wall Street hat zu Beginn der neuen Woche ihre Erholung mit kräftigen Aufschlägen fortgesetzt. Auftrieb erhielten die Kurse vom Infrastrukturplan, den US-Präsident Donald Trump vorstellte. Von den geplanten höheren Verteidigungsausgaben profitierten die Aktien von Rüstungsunternehmen. Boeing gewannen 3,3 Prozent und Lockheed Martin 1,3 Prozent. Die Aktie von General Dynamics, die zeitweise von einem Zukauf stärker belastet wurde, reduzierte ihr Minus bis zur Schlussglocke auf 1,2 Prozent. Der Rüstungskonzern stärkt mit dem milliardenschweren Zukauf von CSRA sein IT-Geschäft. Die CSRA-Aktie schoss um gut 31 Prozent in die Höhe. Von der Berichtssaison kamen dagegen nur wenige Impulse. So wies der Pharmakonzern Arrowhead Pharmaceuticals einen Verlust für das erste Quartal aus, der sich auf Jahressicht ausgeweitet hatte. Auch die Umsätze gingen zurück. Die Aktie verlor 5 Prozent. Positive Analystenkommentare verhalfen derweil Cisco zu einem Plus von 2,7 Prozent. Sowohl Nomura als auch Instinet hatten die Aktie auf "Buy" von "Neutral" hochgestuft. Die Instinet-Analysten hatten auch die Aktie von American Express zum Kauf empfohlen. Die Titel verteuerten sich um 3,2 Prozent. Schlusslicht im Dow waren General Electric (GE), die um 0,9 Prozent fielen. JP Morgan hatte die Empfehlung "Underweight" für GE bekräftigt und das Kursziel auf 14 von 16 Dollar gesenkt.

Trotz der sehr festen Aktienmärkte kam es nicht zu einer Flucht aus Staatsanleihen. Beobachter sprachen von einem Gewöhnungseffekt, nachdem zuletzt die stark gestiegenen Renditen die Märkte verunsichert hatten. Die Zehnjahresrendite zeigte sich 1 Basispunkt niedriger bei 2,85 Prozent, verharrte damit aber in der Nähe ihres Jahreshochs.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17:02 Uhr EUR/USD 1,2313 +0,2% 1,2290 1,2271 EUR/JPY 133,34 -0,2% 133,63 133,20 EUR/CHF 1,1544 -0,0% 1,1550 1,1527 GBP/EUR 1,1253 -0,0% 1,1258 1,1247 USD/JPY 108,29 -0,4% 108,72 108,52 GBP/USD 1,3854 +0,1% 1,3837 1,3807 Bitcoin BTC/USD 8.607,93 -3,3% 8.900,18 8.655,75

Auf der etwas schwächeren Seite zeigt sich der Dollar am Morgen, nachdem er in jüngster Zeit Boden gutgemacht hatte. Der Euro rückt über 1,23 Dollar vor, während der Greenback gegen den Yen zurückfällt auf 108,20.

Am Montag neigte der Dollar noch zur Stärke, auch wenn sich der Euro leicht auf etwa 1,2290 Dollar erholte. In der vergangenen Woche war die Gemeinschaftswährung von 1,25 auf 1,22 Dollar abgerutscht.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,60 59,29 +0,5% 0,31 -1,4% Brent/ICE 62,92 62,59 +0,5% 0,33 -5,0%

Die Ölpreise erholten sich anfangs im Gleichschritt mit den Aktienmärkten. Im späten Geschäft erhielten sie dann einen Dämpfer von der Energy Information Administration (EIA). Die dem US-Energieministerium unterstellte Behörde erwartet, dass die tägliche Fördermenge bei US-Schieferöl im März verglichen mit Februar um 110.000 Barrel auf 6,756 Millionen Barrel steigen wird. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,2 Prozent auf 59,29 Dollar, nachdem er zum Wochenausklang auf den tiefsten Stand seit knapp zwei Monaten abgerutscht war. Brent ermäßigte sich um 0,3 Prozent auf 62,59 Dollar. Am Freitag hatte die Nachricht vom stärksten Anstieg bei den aktiven US-Ölförderanlagen seit über einem Jahr die Preise unter Druck gesetzt.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 13, 2018 01:30 ET (06:30 GMT)

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.326,19 1.322,70 +0,3% +3,49 +1,8% Silber (Spot) 16,62 16,55 +0,4% +0,06 -1,9% Platin (Spot) 974,15 971,00 +0,3% +3,15 +4,8% Kupfer-Future 3,11 3,09 +0,6% +0,02 -5,9%

Der kleine Rücksetzer des Dollar und die Stabilisierung der Anleiherenditen verhalfen dem Goldpreis zu einer Erholung. Die Feinunze verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 1.324 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

AURUBIS

hat folgende Zahlen zum ersten Quartal 2017/18 vorgelegt (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

Aurubis AG, Hamburg . BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q17/18 ggVj 1Q17/18 ggVj 1Q16/17 Umsatz 2.872 +17% 2.902 +18% 2.462 EBIT operativ 82 +273% 90 +310% 22 Ergebnis vor Steuern operativ 79 +339% 85 +369% 18 Ergebnis nach Steuern operativ 60 +329% 62 +340% 14 Ergebnis je Aktie operativ 1,33 +343% 1,41 +370% 0,30

TUI

hat folgende Zahlen zum ersten Quartal 2017/18 vorgelegt (in Millionen Euro):

Tui Group, Hannover . BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q17/18 ggVj 1Q17/18 ggVj 1Q16/17 Umsatzerlöse 3.549 +8% 3.423 +4% 3.282 EBITA bereinigt -25 -- -43 -- -60 EBITA -45 -- -- -- -70 Ergebnis nach Steuern -99,6 -- -- -- -118

H&M HENNES & MAURITZ

will nun doch von seinem im Januar erwogenen Plan, die Dividende zu reinvestieren, absehen. Stattdessen werde man der Hauptversammlung am 8. Mai für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 9,75 schwedische Kronen je Aktie vorschlagen.

MICHELIN

hat vergangenes Jahr einen leichten Umsatz- und Gewinnanstieg erzielt. Die Markterwartungen hat das Unternehmen damit komfortabel erreicht. Für das neue Jahr rechnet Michelin mit Gegenwind von der Währungsseite. Im abgelaufenen Jahr kletterten die Erlöse auf 21,96 Milliarden von 20,91 Milliarden Euro. Der Nettogewinn stieg auf 1,69 Milliarden nach 1,67 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Analysten hatten im Mittel mit Umsätzen von 21,98 Milliarden und einem Gewinn von 1,67 Milliarden Euro gerechnet. Die Dividende für 2017 will Michelin nun auf 3,55 Euro nach 3,25 Euro im Jahr zuvor anheben.

Zugleich steigt Michelin als Minderheitsaktionär bei der deutschen Werkstattkette ATU ein. Für eine Beteiligung von 20 Prozent zahlt Michelin eigenen Angaben zufolge 60 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2018 01:30 ET (06:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.