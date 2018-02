Niemals gab es mehr Innovationen zur Krebstherapie als heute, so dass man davon ausgehen kann, dass wir in zehn Jahren mit Krebs leben werden wie heute mit anderen chronischen Erkrankungen auch. Statt wie bisher den Körper mit Strahlen oder Chemikalien Extrembelastungen auszusetzen, zielt die Krebsimmuntherapie darauf ab, das Immunsystem gezielt zu stärken und Tumore für Immunzellen zugänglich zu machen. Eine faszinierende Zukunft tut sich auf, mit neuen Shooting-Stars in der Biotech-Industrie.



In William Shakespeares Hamlet heißt es: ?Wenn die Krankheit verzweifelt ist, kann ein verzweifelt Mittel nur helfen, oder keins.? Und verzweifelt waren und sind immer noch die heutigen Behandlungsmethoden gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...