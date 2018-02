Zürich (awp) - Am Schweizer Hypothekenmarkt zeichnet sich ein deutlicher Anstieg der Zinsen ab. Gemessen am Hypotheken-Index des Online-Vergleichsdiensts moneyland.ch sind die Zinssätze für Festhypotheken seit Anfang 2018 in die Höhe geklettert: So lagen die fünfjährigen Festhypotheken per 12. Februar 2018 bei 1,28% im ...

