Mit den enormen Verlusten geht es so nicht weiter, das weiß auch Tesla. Das Management verspricht das Ende der roten Zahlen, doch die Aktionäre glauben das nicht so richtig. Misslingt aber der Sprung in die Profitabilität, wird es eng.

Tesla wächst dynamisch - zuletzt wurde der Umsatz um 44 Prozent gesteigert - aber der Preis dafür ist sehr hoch. Im Schlussquartal 2017 ist ein Rekordverlust von fast 700 Mio. US-Dollar erwirtschaftet worden.

Das hält Elon Musk nicht von einer optimistischen Prognose ab, im laufenden Jahr soll der Sprung in die schwarzen Zahlen gelingen. Allerdings müssen gleichzeitig die Investitionen noch einmal deutlich erhöht werden.

