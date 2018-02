VW hat im Januar 2018 weltweit 533.500 Autos verkauft. Die Auslieferungen lagen damit 7,1 Prozent über dem vergleichbaren Vorjahresmonat. "Ich freue mich, dass wir in Deutschland mit plus 12.3 Prozent ein deutliches Absatzplus erreicht haben und an die positive Entwicklung aus dem letzten Quartal nahtlos anknüpfen konnten. Beeindruckend ist auch der Schnellstart in unserem zweiten Heimatmarkt China", sagt Volkswagen-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann.Ein guter Jahresauftakt von Volkswagen. Keine Frage. Und dennoch hat die Aktie mit dem Rücksetzer im DAX zwischenzeitlich deutlich an Boden verloren.

