FRANKFURT (dpa-AFX) - Die weitere Kursstabilisierung an der Wall Street dürfte auch den Dax stützen. Eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart am Faschingsdienstag signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex allerdings nur ein bescheidenes Plus von 0,09 Prozent auf 12 294 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Dienstagmorgen ebenfalls nur knapp in der Gewinnzone erwartet.

Zu Wochenbeginn hatte sich der Dax deutlicher von seiner vorangegangenen Talfahrt erholt, die ihn am Freitag auf den tiefsten Stand seit August gedrückt hatte. Allerdings zeichnet sich an den US-Börsen nach den starken Gewinnen der vergangenen beiden Handelstage am Dienstag eine recht verhaltene Entwicklung ab.

Angesichts der jüngsten Diskussionen über die Zinsen achten Investoren ganz genau auf Signale zur Inflationsentwicklung. So stehen am Vormittag Verbraucherpreisdaten aus Großbritannien auf der Agenda und und in den kommenden Tagen aus den USA sowie aus Deutschland. Zudem könnte der kleine Verfallstag an den Terminbörsen am Freitag nach dem Kursrutsch besondere Zugkraft entwickeln.

Im Fokus standen am Dienstag zunächst einige Unternehmenszahlen. Der Kupferhersteller Aurubis profitierte im ersten Geschäftsquartal von höheren Kupferpreisen und gestiegenen Raffinierlöhnen für Altkupfer. Ein Händler sah die Quartalsresultate allerdings unter den Konsensschätzungen und befürchtet Gewinnmitnahmen bei den zuletzt etwas erholten Aktien. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es vorbörslich um 2 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss bergab.

Der Lebensmittelkonzern Metro steigerte im Weihnachtsquartal seinen Gewinn. Einerseits wurde er in seiner wichtigen Großhandelssparte durch ein schwaches Russland-Geschäft gebremst. Auf der anderen Seite musste Metro aber nicht mehr wie im Vorjahr hohe Umbaukosten bei der Supermarkttochter Real verkraften. Die Papiere gewannen auf Tradegate fast 2 Prozent./gl/das

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

