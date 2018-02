Am 16.02.2018 wird die Allianz (WKN: 840400) die Zahlen für das vierte Quartal 2017 sowie für das Gesamtjahr präsentieren. Nachdem wir vor kurzem bereits festgehalten haben, dass die ersten neun Monate in 2017 überaus rund liefen, bin ich persönlich nun gespannt, was uns der Allianz-Konzern noch zum vierten Quartal zu berichten hat.



Auf die folgenden Dinge werde ich dabei detailliert ein Auge werfen:

Rekordjahr: ja oder nein?

Ich denke, es dürfte in Anbetracht der ersten neun Monate kein Geheimnis mehr sein, dass 2017 für die Allianz insgesamt sehr rund gelaufen ist. Spannend bleibt für mich, ob es operativ sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...