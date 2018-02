"Women Entrepreneurs Finance Initiative" zielt auf Beschaffung von einer Milliarde US-Dollar zur Unterstützung von KMU unter weiblicher Führung ab

Arianna Huffington fordert Frauen auf, die Welt nach ihren Vorstellungen neu zu gestalten

Lancierung von 26 innovativen Projekten, um Dubai in das nächste Jahrhundert zu befördern

Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der VAE hat in Zusammenarbeit mit der Weltbank und ihrer Schwesterorganisation, der International Finance Corporation, am zweiten Tag des sechsten Weltregierungsgipfels (WGS 2018) in Dubai heute die Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi) lanciert.

Her Excellency Reem bint Ebrahim Al Hashimi, UAE Minister of State for International Cooperation, speaking at the launch of the Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi) on day two of the sixth World Government Summit (WGS 2018) in Dubai. (Photo: AETOSWire)

Die We-Fi-Initiative hat zum Ziel, mehr als eine Milliarde US-Dollar zu beschaffen, um von Frauen geführte KMU auf der ganzen Welt zu unterstützen. Reem bint Ebrahim Al Hashimi, die für internationale Zusammenarbeiten zuständige Staatsministerin der VAE, sagte dazu: "Die Errungenschaften von Frauen in den Emiraten können den Frauen in vielen Entwicklungsländern als Inspiration dienen. Diese Veranstaltung zeigt, dass Wirtschaftssysteme durch die Unterstützung von Unternehmerinnen stärker und widerstandsfähiger werden."

In einer Sitzung mit dem Titel "The Third Women's Revolution" (Die dritte weibliche Revolution) äußerte sich Arianna Huffington, Gründerin und CEO von Thrive Global, wie folgt: "Wir verändern die Welt, die von Männern gestaltet wurde, einschließlich einer Arbeitsplatzkultur, die Überstunden und Schlafmangel als Repräsentanten für Einsatz betrachtet. Das ist nicht zukunftsfähig. Frauen zahlen so am Ende einen noch höheren Preis für ihre Teilnahme am Arbeitsmarkt. Frauen sollten nicht gezwungen sein, zwischen Erfolg und dem Wohlergehen ihrer selbst oder ihrer Familien zu entscheiden."

Scheich Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Kronprinz von Dubai und Vorsitzender des Dubai Executive Council, läutete die zweite Phase des Projekts Dubai 10X 2.0 ein, dessen Ziel es ist, Dubai in seiner Entwicklung zehn Jahre vor andere Städte zu befördern, indem sämtliche Regierungsbehörden von Dubai aufgefordert werden, bahnbrechende Innovationen zu begrüßen. Insgesamt werden 26 kreative Initiativen aus einem vielfältigen Spektrum von Bereichen wie Energie, Bildung und Logistik, die von örtlichen Regierungsbehörden vorgeschlagen wurden, in den nächsten 24 Monaten implementiert. Die erste Phase von Dubai 10X sah den Start von 160 Projekten im Jahr 2017.

Einhergehend mit ihrem Bestreben, Dubai zu einer der intelligentesten und nachhaltigsten Städte der Welt zu machen, gab die Regierung von Dubai Pläne bekannt, einen neuen Satelliten zur Überwachung und Erfassung von Daten über die VAE zu lancieren. Der Satellit wird verschiedene Umweltfaktoren wie Meeresbedingungen und Luftqualität bewerten.

