Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat das milliardenschwere Infrastrukturprogramm vorgestellt, mit dem die US-Infrastruktur saniert werden soll. Das Programm hat ein Volumen von insgesamt 1,5 Billionen Dollar, wie Trump mitteilte. Das Weiße Haus will 200 Milliarden Dollar aus Bundesmitteln über eine Laufzeit von zehn Jahren zur Verfügung stellen, die restlichen 1,3 Billionen Dollar sollen die US-Bundesstaaten und private Investoren beisteuern. Die Aufwertung der US-Infrastruktur war eines von Trumps zentralen Versprechen im Wahlkampf. Experten warnen, dass schlechte Straßen, Schienenwege und Luftfahrtsysteme die US-Wirtschaft ein Vermögen kosten. Der US-Kongress wird die Vorschläge in den nächsten Wochen diskutieren. Befürworter einer strengen Haushaltspolitik dürften die Finanzierbarkeit des Programms in Frage stellen - zumal nach den jüngsten Steuersenkungen ohnehin ein hohes Haushaltsdefizit erwartet wird.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Konjunkturdaten angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.647,10 -0,31% Nikkei-225 21.244,68 -0,65% Hang-Seng-Index 29.851,25 +1,33% Kospi 2.395,19 +0,41% Schanghai-Composite 3.185,60 +1,00% S&P/ASX 200 5.855,90 +0,60%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Börsen setzen ihre Erholung mit steigender Dynamik fort und folgen den Vorgaben der Wall Street. An einigen wichtigen Handelsplätzen wie den chinesischen Börsen geht es besonders deutlich nach oben, Aufschläge von mehr als einem Prozent dominieren. Die Sorgen vor steigenden US-Defizits seien beiseite geschoben worden, stattdessen machten Schnäppchenjäger dem Markt ihre Aufwartung, nachdem die asiatischen Aktienmärkte in der Vorwoche deutlich Federn gelassen hätten, heißt es. Nachdem Hongkong am Vortag kurz vor Handelsschluss plötzlich ins Minus gedreht hatte, ist die Erholungsbewegung hier besonders ausgeprägt. In China marschieren die Aktien großer Unternehmen vorweg, nachdem diese am Vortag noch im Schatten kleinerer Werte gestanden hatten. In Tokio drücken steigende Yen-Wechselkurse den Nikkei ins Minus, nachdem die Börse zuvor dem regionalen Trend mit deutlichen Aufschlägen gefolgt war. Da eine weitere Amtszeit von Haruhiko Kuroda als Chef der japanischen Notenbank in trockenen Tüchern ist, gehen an den japanischen Finanzmärkten Sorgen über die Besetzung seiner zwei möglichen Stellvertreter um. Überall lässt die Handelsaktivität im Vorfeld des anstehenden Mondneujahrfestes schon nach. Zur Beruhigung in Asien tragen die etwas gefallenen Rentenrenditen in den USA bei. Am Montag waren diese noch auf ein Vierjahreshoch geklettert. Trotz schwacher Viertquartalszahlen steigen CapitaLand in Singapur um 1,7 Prozent. Händler zeigen sich entspannt, obwohl das Unternehmen in China weniger Projekte fertig gestellt hat. Dafür seien die Aussichten auf dem heimischen Immobilienmarkt äußerst aussichtsreich, heißt es.

US-NACHBÖRSE

RingCentral schossen um 9,2 Prozent nach oben. Der Telekommunikationsdienstleister hatte Viertquartalszahlen nach der Schlussglocke vorgelegt, die umsatz- und gewinnseitig die Markterwartungen geschlagen hatten. Auch der Ausblick fiel besser als erwartet aus. Chegg kletterten um 5,1 Prozent. Der Bildungskonzern hatte im Schlussquartal ebenfalls die Marktprognosen überboten und stellte 2018 weiteres Wachstum in Aussicht. Varonis Systems gewannen 3,9 Prozent. Der Anbieter von Datensicherheitssoftware verbuchten einen Gewinnsprung von 57 Prozent. Die Titel des Medizintestunternehmens Invitae büßten 4,5 Prozent ein. Die Gesellschaft hatte rote Zahlen geschrieben. Zu überzeugen wusste der Telekommunikationsanbieter Quantenna Communications im Schlussquartal 2017, seine Papiere legten um 8,6 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.601,27 1,70 410,37 -0,48 S&P-500 2.656,00 1,39 36,45 -0,66 Nasdaq-Comp. 6.981,96 1,56 107,47 1,14 Nasdaq-100 6.523,85 1,73 111,17 1,99 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,026 Mrd 1,309 Mrd Gewinner 2.195 1.784 Verlierer 813 1.228 Unverändert 82 85

Sehr fest - Die Wall Street hat zu Beginn der neuen Woche ihre Erholung mit kräftigen Aufschlägen fortgesetzt. Auftrieb erhielten die Kurse vom Infrastrukturplan, den US-Präsident Donald Trump vorstellte. Von den geplanten höheren Verteidigungsausgaben profitierten die Aktien von Rüstungsunternehmen. Boeing gewannen 3,3 Prozent und Lockheed Martin 1,3 Prozent. Die Aktie von General Dynamics, die zeitweise von einem Zukauf stärker belastet wurde, reduzierte ihr Minus bis zur Schlussglocke auf 1,2 Prozent. Der Rüstungskonzern stärkt mit dem milliardenschweren Zukauf von CSRA sein IT-Geschäft. Die CSRA-Aktie schoss um gut 31 Prozent in die Höhe. Von der Berichtssaison kamen dagegen nur wenige Impulse. So wies der Pharmakonzern Arrowhead Pharmaceuticals einen Verlust für das erste Quartal aus, der sich auf Jahressicht ausgeweitet hatte. Auch die Umsätze gingen zurück. Die Aktie verlor 5 Prozent. Positive Analystenkommentare verhalfen derweil Cisco zu einem Plus von 2,7 Prozent. Sowohl Nomura als auch Instinet hatten die Aktie auf "Buy" von "Neutral" hochgestuft. Die Instinet-Analysten hatten auch die Aktie von American Express zum Kauf empfohlen. Die Titel verteuerten sich um 3,2 Prozent. Schlusslicht im Dow waren General Electric (GE), die um 0,9 Prozent fielen. JP Morgan hatte die Empfehlung "Underweight" für GE bekräftigt und das Kursziel auf 14 von 16 Dollar gesenkt.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,07 0,4 2,06 86,3 5 Jahre 2,56 1,7 2,54 63,5 7 Jahre 2,76 1,1 2,75 51,3 10 Jahre 2,86 -0,1 2,86 41,1 30 Jahre 3,14 -1,5 3,16 7,5

Wenig Bewegung gab es am Anleihemarkt. Die Zehnjahresrendite verharrte dabei in der Nähe des Jahreshochs bei 2,90 Prozent. Trotz der kräftigen Erholung an den Aktienmärkten kam es nicht zu einer Flucht aus dem Anleihemarkt. Dies spreche für einen gewissen Gewöhnungseffekt, so ein Teilnehmer. Vor allem die Schnelligkeit des Renditeanstiegs hatte die Märkte zuletzt verunsichert. Zudem werde auf die US-Inflationsdaten am Mittwoch gewartet, hieß es weiter.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2316 +0,2% 1,2290 1,2267 +2,5% EUR/JPY 133,14 -0,4% 133,65 133,21 -1,6% EUR/GBP 0,8891 +0,1% 0,8882 0,8864 +0,0% GBP/USD 1,3852 +0,1% 1,3837 1,3839 +2,5% USD/JPY 108,10 -0,6% 108,72 108,60 -4,0% USD/KRW 1083,87 +0,1% 1083,09 1085,21 +1,5% USD/CNY 6,3362 +0,1% 6,3275 6,3280 -2,6% USD/CNH 6,3362 +0,2% 6,3238 6,3383 -2,7% USD/HKD 7,8217 +0,0% 7,8193 7,8195 +0,1% AUD/USD 0,7863 +0,0% 0,7860 0,7812 +0,6% NZD/USD 0,7269 +0,1% 0,7259 0,7249 +2,4% Bitcoin BTC/USD 8.704,03 -2,20 8.900,18 8.739,46 -38,63

Der Dollar neigte auch am Montag noch zur Stärke, obgleich sich der Euro leicht auf etwa 1,2290 Dollar erholte. In der vergangenen Woche war die Gemeinschaftswährung von 1,25 auf 1,22 Dollar abgerutscht.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,64 59,29 +0,6% 0,35 -1,3% Brent/ICE 62,91 62,59 +0,5% 0,32 -5,0%

Die Ölpreise erholten sich anfangs im Gleichschritt mit den Aktienmärkten. Im späten Geschäft erhielten sie dann einen Dämpfer von der Energy Information Administration (EIA). Die dem US-Energieministerium unterstellte Behörde erwartet, dass die tägliche Fördermenge bei US-Schieferöl im März verglichen mit Februar um 110.000 Barrel auf 6,756 Millionen Barrel steigen wird. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,2 Prozent auf 59,29 Dollar, nachdem er zum Wochenausklang auf den tiefsten Stand seit knapp zwei Monaten abgerutscht war. Brent ermäßigte sich um 0,3 Prozent auf 62,59 Dollar. Am Freitag hatte die Nachricht vom stärksten Anstieg bei den aktiven US-Ölförderanlagen seit über einem Jahr die Preise unter Druck gesetzt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.326,14 1.322,70 +0,3% +3,44 +1,8% Silber (Spot) 16,63 16,55 +0,5% +0,08 -1,8% Platin (Spot) 972,60 971,00 +0,2% +1,60 +4,6% Kupfer-Future 3,12 3,09 +1,0% +0,03 -5,5%

Der kleine Rücksetzer des Dollar und die Stabilisierung der Anleiherendinten verhalfen dem Goldpreis zu einer Erholung. Die Feinunze verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 1.324 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

AMAZON

Der schnell wachsende US-Online-Händler Amazon will mehrere hundert Stellen abbauen, einen Großteil davon an seinem Konzernsitz in Seattle.

BHP BILLITON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 13, 2018 02:03 ET (07:03 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.