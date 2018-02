FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,04 Prozent auf 158,03 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel leicht auf 0,75 Prozent. Insgesamt fiel der Handelsbeginn in Europa verhalten aus.

Wie schon zum Wochenstart dürften die wenigen am Dienstag anstehenden Konjunkturdaten kaum Impulse liefern. In den USA wird sich mit Loretta Mester aber eine ranghohe Notenbankerin zu Wort melden. Die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed steht derzeit unter besonderer Beobachtung, weil sie indirekt mitverantwortlich gemacht wird für die starken Kursverluste an der Börse in der vergangenen Woche. Auslöser der Verluste waren auch Spekulationen auf eine deutlich straffere Geldpolitik der Fed./bgf/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0065 2018-02-13/08:34