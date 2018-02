Toronto, München und Erlangen (ots/PRNewswire) -



Die vor kurzem realisierte globale Lizenzvereinbarung wird die weltweite Kommerzialisierung und Akzeptanz von MIOTY als neue Technologie für die Low-Power Wide Area Network (LPWAN)-Kommunikation und die Kerntechnologie des Industrial Internet of Things (IIoT) mobilisieren



Behr Technologies Inc. (BTI) und das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS (Fraunhofer IIS) geben die Gründung einer neuen globalen Partnerschaft bekannt. Diese Partnerschaft hat zum Ziel, die innovative und patentierte Kommunikationstechnologie MIOTY des Fraunhofer IIS für den Markt des Industrial Internet of Things (IIoT) zu entwickeln und zu vermarkten.



BTI ist ein neues kanadisches Unternehmen mit Sitz in Toronto (Ontario), das gegründet wurde, um als globaler Lizenzinhaber für MIOTY zu fungieren - eine neue Technologie für Low-Power Wide Area Network-Kommunikation, die das IIoT ermöglicht. BTI wurde von einer Gruppe erfahrener kanadischer Technologieunternehmer gegründet und finanziert und arbeitet seit über einem Jahr mit dem Fraunhofer IIS an Praxistests mit Erstanwendern und an der Kommerzialisierung der MIOTY-Technologie zusammen. BTI wird dazu beitragen, die weltweite Einführung, Lizenzierung und Unterstützung der LPWAN-Technologie zu fördern. Zur gleichen Zeit haben sie ihr erstes europäisches Büro in Nürnberg eröffnet.



Das Fraunhofer IIS mit Sitz in Erlangen ist ein Institut der weltweit renommierten Fraunhofer-Gesellschaft e.V., einer führenden gemeinnützigen Organisation für angewandte Forschung in Europa. Die Forschungsaktivitäten der Fraunhofer-Gesellschaft werden von 72 Instituten und Einrichtungen in ganz Deutschland mit einem Jahresbudget von 2,3 Mrd. Euro und mehr als 25.000 Mitarbeitern durchgeführt. Das Fraunhofer IIS ist das größte Fraunhofer-Institut der Fraunhofer-Gesellschaft e.V. und eine der weltweit führenden anwendungsorientierten Forschungseinrichtungen für mikroelektronische und informationstechnische Systemlösungen und Dienstleistungen. Fraunhofer hat bekannte Technologien wie mp3- und MPEG-AAC-Codierungstechnologien, digitale Funktechnologien (DAB+, DRM) und andere moderne Satellitenfunk- und Kommunikationstechnologien entwickelt und weltweit lizenziert.



Die vom Fraunhofer IIS entwickelte Technologie MIOTY ist eine leistungsstarke, neue, softwarebasierte Technologie des IIoT, die die Probleme und Mängel aller derzeitigen drahtlosen Kommunikationslösungen bewältigt. Sie wurde insbesondere dafür konzipiert, die Entwicklung und Implementierung von privaten LPWANs auf "Produktionsebene" auf niedrigster Kostenbasis bei maximaler Skalierbarkeit zu unterstützen. MIOTY beruht auf der von Fraunhofer patentierten "Telegram Splitting Multiple Access"-Technologie und bietet eine außergewöhnlich weitreichende Konnektivität. Sie ermöglicht den kostengünstigen Einsatz von Netzwerken, die auf einer einzigen oder wenigen Standardbasisstationen/Gateways basieren, auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen der Anlagen und Standorte. Die Kommunikationsprotokolle von MIOTY bieten eine der höchsten Störfestigkeiten gegen Kanal- und Funkstörungen und maximieren die Signal- und Gebäudedurchdringung durch Beton, Betonstahl und andere Hindernisse. Damit gewährleisten sie eine beispiellose Zuverlässigkeit bei der Datenübertragung. Die Konnektivität reicht bis zu 15 Kilometer in Freiflächen und 5 Kilometer in dicht besiedelten städtischen Umgebungen und bei starken Gebäudeinterferenzen, ohne dass ein Telekommunikationsanbieter erforderlich ist.



MIOTY ist außerdem eine hochskalierbare IIoT-Lösung, die den Einsatz und die gleichzeitige, großflächige Konnektivität von bis zu Hunderttausenden von MIOTY-fähigen Sensoren unterstützt. Dank des geringen Energieverbrauchs des Kommunikationsprotokolls können in die Kommunikationstechnologie integrierte Datensensoren bis zu 15 Jahre mit einer einfachen, kostengünstigen Batterie betrieben werden. Außerdem enthält MIOTY branchenführende Sicherheitsprotokolle.



Da MIOTY als softwarebasierte Kommunikationslösung implementiert wird, ist es vollständig hersteller- und chipsatzunabhängig. Es kann einfach in handelsübliche Hardware installiert und in bestehende IIoT-Architekturen und -Systeme integriert werden. Fraunhofer beteiligt sich außerdem an der weltweiten Standardisierung der LPWAN-Technologien als offener und weltweiter Standard für LPWAN-Implementierungen.



Die LPWAN-Lösung MIOTY wird zudem eng mit Microsoft Azure integriert. Dies ermöglicht die Erfassung und Interpretation von sensorgenerierten Daten in großem Maßstab in den anspruchsvollsten Umgebungen. Es wird, um nur einige der vielen Anwendungen zu nennen, effektivere, effizientere und einzigartige Ansätze für Produktionsüberwachung und -management, vorbeugende Instandhaltung, Energiemanagement, Gebäudemanagement, Umgebungsüberwachung und Arbeitssicherheit schaffen.



"MIOTY spricht einen enormen potenziellen Markt an, der bis zum Jahr 2020 auf mehr als 30 Milliarden IIoT-Geräte und bis zum Jahr 2025 auf 75 Milliarden Geräte geschätzt wird (HIS Research). Laut Grand View Research überschritt der globale Markt für IIoT im Jahr 2016 die 100 Mrd. US-Dollar-Marke und es wird damit gerechnet, dass er von 2017 bis 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 25 % wächst. Außerdem prognostiziert General Electric, dass die Investitionen in IIoT in den nächsten 15 Jahren 60 Billionen US-Dollar übersteigen werden", erklärt Albert Behr, CEO von BTI.



"Der zwischen Fraunhofer und BTI unterzeichnete globale Lizenzvertrag ist der erste Schritt, um die revolutionäre IIoT-Kommunikationstechnologie auf den globalen Markt zu bringen", so Behr. "Die Kombination aus deutscher Ingenieurskunst auf Weltklasse-Niveau und der umfassenden Kommerzialisierungskompetenz von BTI wird eine neue Ära von produktionstauglichen industriellen/kommerziellen IOT-Bereitstellungen für viele der weltweit führenden Unternehmen einleiten. MIOTY ist wirklich bahnbrechend. Fraunhofer und BTI werden sich den zukünftigen Herausforderungen der IIoT-Anwendungen und -Märkte durch weitere herausragende Ergänzungen der MIOTY Technologie stellen."



Michael Schlicht, Leiter des Bereichs Kommunikationssysteme am Fraunhofer IIS, fügt hinzu: "Die MIOTY-Technologie wurde über mehrere Jahre hinweg als herstellerunabhängige Softwarelösung für die LPWAN-Kommunikation entwickelt und wir sind von ihrem enormen Potenzial, der kommerzielle Standard für drahtlose IIoT-Konnektivität zu werden, überzeugt. Die Erfahrung des Fraunhofer IIS bei der Entwicklung von Audiocodecs wie z. B. mp3, von Digitalfunk für terrestrische und satellitengestützte Technologien und zahlreiche Beiträge zur Satellitenkommunikation zeigen unser technologisches Know-how und unsere Leistungsfähigkeit, dass wir in der Lage sind, revolutionäre Trends zu setzen und neue Märkte zu erschließen. Wir stellen diese Technologien gemeinsam mit Partnern für den weltweiten Einsatz zur Verfügung.



Wir freuen uns darauf, zusammen mit Behr Technologies als Partner die MIOTY-Technologie auf den Markt zu bringen. Wir werden diese neue deutsch-kanadische Allianz zur Kommerzialisierung von Technologien unterstützen und weiterentwickeln, um leistungsstarke Produkte und Technologien auf den Weltmarkt zu bringen."



Informationen zu Behr Technologies Inc.:



Behr Technologies Inc. ist ein neues kanadisches Unternehmen, das gegründet wurde, um weltweit als Lizenzinhaber für die IIoT-Kommunikationstechnologie MIOTY des Fraunhofer-Instituts zu fungieren. Der Schwerpunkt von BTI liegt auf der globalen Kommerzialisierung, Lizenzierung und Unterstützung von MIOTY und darauf, die Entwicklung neuer Produkte und Anwendungen auf der Basis von MIOTY auf dem weltweiten IIoT-Marktplatz zu fördern. BTI hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine ausgewählten Technologie-Lizenznehmer und -Wiederverkäufer von MIOTY und die Integration von MIOTY in die umfangreichste Palette von Produkten und Netzwerken der Branche zu unterstützen.



Informationen zu Fraunhofer IIS:



Die Fraunhofer-Gesellschaft ist eine der führenden Organisationen für angewandte Forschung in Europa. Die Forschungstätigkeiten werden von 72 Instituten und Forschungseinrichtungen an Standorten in ganz Deutschland durchgeführt. Die Fraunhofer-Gesellschaft beschäftigt mehr als 25 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS ist eine der weltweit führenden anwendungsorientierten Forschungseinrichtungen für mikroelektronische und informationstechnische Systemlösungen und Dienstleistungen. Es ist das größte aller Fraunhofer-Institute.



Im Bereich "Audio und Medientechnologien" prägt das Institut seit mehr als 30 Jahren die Digitalisierung der Medien. Das Fraunhofer IIS entwickelte mit mp3 und AAC wegweisende Standards und auch an der Digitalisierung des Kinos war das Fraunhofer IIS maßgeblich beteiligt. Im Zusammenhang mit "kognitiver Sensorik" erforscht das Institut Technologien für Sensorik, Datenübertragungstechnik, Datenanalysemethoden sowie die Verwertung von Daten im Rahmen datengesteuerter Dienstleistungen und entsprechender Geschäftsmodelle.



