Zuletzt hatten wir mit Rocket Internet einen Super-Treffer melden können und am 24.01. getitelt: "Rocket Internet: Super-Treffer + 96%! Wir hatten es Ihnen mehrfach gesagt!" Bis auf einen harten Ausrutscher am 06.02. hat sich die Aktie vergleichsweise gut durch die Turbulenzen geschlagen und es könnte bald wieder eine geeignete Einstiegschance mit einem starken Hebel kommen. Die Chartindikatoren haben sich wieder in den positiven Bereich geschoben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...