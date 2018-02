DAX-Analyse am Morgen: Die Börsen auf Erholungskurs

An der Wall Street griffen die Käufer am Montag wieder zu, und das trieb auch den deutschen Leitindex nach oben. Für den DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) ging es dabei schon am frühen Vormittag auf das Tageshoch bei 12.379 Punkten, womit der Widerstand an der 12.400er-Marke (zunächst) noch unerreichbar blieb. Für ein starkes Plus von 1,45% im regulären Handel hat es dennoch gereicht. Die Zeichen stehen damit auf beiden Seiten des Atlantiks (vorerst) auf Erholung:

Den vollständigen Artikel lesen ...