FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt im frühen Geschäft am Dienstag um 1 Tick auf 157,98 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 158,05 Prozent und das Tagestief bei 157,95 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.713 Kontrakte. Der BOBL-Futures notiert unverändert bei 130,54 Prozent. Der Future dürfte sich am Dienstag in einer Handelsspanne zwischen 157,50 und 158,50 bewegen.

February 13, 2018 02:31 ET (07:31 GMT)

