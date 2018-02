Um die Anwendungen der betrieblichen IT (Informationstechnologie, zum Beispiel Business Intelligence) und der OT (Operational Technology/Fertigungsumfeld) zusammenzuführen, werden die an der Fertigung beteiligten Systeme auf dem Firmengelände zu einem privaten Verbund zusammengeschlossen. Diese sogenannte Embedded Cloud befindet sich vor Ort, also On Premise.

Im Gegensatz zu den Konzepten der Public und Private Clouds orientiert sich die Embedded Cloud besonders an den Anforderungen der vernetzten Produktion. Dazu gehören: geringe Latenzen, hohe Sicherheit, schnelle Analysen und Entscheidungen vor Ort. Ziel ist es, durch die Echtzeit-Analyse aller im Unternehmen vorhandenen Daten die Fertigung zu optimieren. Mit der Embedded Cloud hat Kontron im ...

