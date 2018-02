Eine Metrik, die "Komplexität" bereits im Namen trägt, ist die zyklomatische Komplexität (Cyclomatic Complexity) nach McCabe. Die Messung der zyklomatischen Komplexität ist eine sehr gebräuchliche Maßnahme zur Komplexitätskontrolle. Sie misst die Komplexität des Quellcodes auf Grundlage des Kontrollflussgraphen. Sie gibt auch die Anzahl der linear unabhängigen vollständigen Pfade durch den Code an. Diese Metrik wächst linear mit der Anzahl der binären Entscheidungen in einem Programm; allerdings berücksichtigt sie beispielsweise Berechnungen nicht. McCabe gibt 10 als das Maß für die zyklomatische Komplexität an, das gerade noch akzeptiert werden kann. Bei höheren Werten schlägt McCabe vor, die Software zu überarbeiten.

