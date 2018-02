Barossa Valley, Australien (ots/PRNewswire) - Dem 2018 Jahrgang von Jacob's Creek wurde eine echte VIP-Behandlung zuteil. Der gefeierte Schauspieler Chris Hemsworth schloss sich dem Winzerteam an, um einen Insider-Einblick in die Entstehung eines der weltweit einzigartigsten Weine zu gewinnen, dem Double Barrel.



Chris, der erstmalig das Barossa Valley in Südaustralien besuchte, verbrachte einige Tage damit, das Winzerteam von Jacob's Creek und die berühmte Weinregion, in der das Weingut beheimatet ist, näher kennenzulernen. Er konnte sich dabei einen Eindruck vom Herstellungsprozess eines außergewöhnlichen Weines verschaffen - dem in abgelagerten Whisk(e)yfässern gereiften Double Barrel.



Der Star aus Thor, The Avengers und 12 Strong hatte kürzlich seine stimmlichen Talente für den neuen Jacob's Creek Double Barrel Two Barrels, One Soul-Werbespot unter Beweis gestellt, der seit Ende 2017 läuft.



Chris kommentierte, dass für ihn, obwohl er das Glück hatte, schon viel von Australien und der Welt gesehen zu haben, die Traubenernte im Barossa ein unvergessliches Erlebnis sei.



"Wir wurden vom Jacob's Creek Team herzlich im Barossa willkommen geheißen. Wir durften überall zu Gast sein und man hat uns gezeigt hat, was diesen Ort und seine Weine so erstklassig macht", sagte er.



Chris fasste seinen Eindruck von den Weinen des Sortiments mit folgenden Worten zusammen: "Jemand wie ich, der viel unterwegs ist, sucht immer nach etwas, was ihn an Zuhause erinnern kann, und ein Glas Double Barrel schafft das ganz hervorragend".



Jacob's Creek-Chefwinzer Ben Bryant kümmerte sich um persönlich um Chris, zeigte ihm das Weingut und führte ihn durch die Weinberge und den Barrel Room, wo der Wein verschnitten und die Weinfässer gefertigt werden.



"Chris hat eine echte Leidenschaft für australische Weine und war sehr daran interessiert, das Team zu treffen, das hinter Jacob's Creek steht. Wir haben die Leute, die sich mit dem Anbau der Trauben und der Herstellung der Fässer beschäftigen, mit unseren Winzern zusammengebracht, um sich bei einem Barbecue zu Ehren der Weinlese auf unserem historischen Jacob's Creek Anwesen Zeit für einen Plausch zu nehmen", erklärte Ben.



Die Entwicklung des Jacob's Creek Double Barrel-Sortiments war ein komplexes Unterfangen, das im Laufe vieler Jahre perfektioniert wurde. Die Winzer hatten nach zahlreichen Experimenten feststellen können, dass Whisk(e)yfässer die besten Ergebnisse für die gewünschten Resultate lieferten. Der in Weinfässern gereifte Wein wird in abgelagerten Whisk(e)yfässern ausgebaut, um einen reicheren, tieferen und glatteren Abgang zu erzielen.



Das preisgekrönte Double Barrel-Angebot vermittelt den Geist von Innovation und Expertise, der das Winzerteam von Jacob's Creek auszeichnet. Das Sortiment umfasst einen Shiraz, einen Cabernet Sauvignon und einen Shiraz Cabernet.



Informationen zu Jacob's Creek



Jacob's Creek ist eine der weltweit führenden Weinmarken Australiens, die Qualitätsweine mit großer Sortenvielfalt anbietet. Die Marke wurde erstmals 1976 lanciert und ist nach dem Ort benannt, an dem Johann Gramp im Jahre 1847 seine ersten Weinreben anbaute, nämlich am Flussufer des Jacob's Creek. Mit diesem Schritt gründete Johann das erste kommerzielle Weingut im Barossa Valley: das Unternehmen Gramp & Sons kann auf 170 Jahre Innovation in der Weinherstellung zurückblicken.



Die Weine werden mit großer Sorgfalt hergestellt, wobei für den Winzer stets der Geschmack des Verbrauchers im Vordergrund steht. In den letzten 30 Jahren wurden über 8.000 Auszeichnungen im gesamten Portfolio der Marke vergeben. Die Jacob's Creek-Weine werden von den Konsumenten für ihre unverfälschte Qualität geschätzt.



www.jacobscreek.com



Jacob's Creek ist eine Marke von Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd.



Genießen Sie die Weine von Jacob's Creek verantwortungsvoll.



