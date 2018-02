Die Ölpreise stabilisieren sich weiter, die Erholung fällt aber schwächer aus. Nicht ganz unschuldig daran sind die USA.

Die Ölpreise haben ihre Stabilisierung vom Wochenbeginn am Dienstag zunächst fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Morgen 62,95 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März ...

