Die wenigen Konjunkturdaten am heutigen Dienstag werden wohl kaum Impulse für den Devisenhandel geben. Doch in den USA äußert sich eine ranghohe Notenbankerin.

Der Euro hat am Dienstag zugelegt und ist über die Marke von 1,23 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2325 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Der amerikanische Dollar gab dagegen ...

