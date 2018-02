Die Kursverluste der vergangenen zwei Wochen könnten durch die Investment-Strategie der Versicherungskonzerne beschleunigt worden sein.

Nach den jüngsten Kursturbulenzen an den internationalen Aktienmärkten waren Anleger in Europa und den USA am Montag wieder in Kauflaune. Der deutsche Leitindex Dax legte bis zum späten Nachmittag mehr als 1,5 Prozent zu und an der Wall Street starteten auch der Dow Jones und der S&P 500 deutlich im Plus.

Viele Marktexperten beschäftigen sich derzeit allerdings noch mit Ursachenforschung - wie konnte es überhaupt zu dem enormen Druck auf die Kurse kommen, der etwa dem Dax zeitweise ein Minus von rund elf Prozent gegenüber seinem Allzeithoch bescherte? Analysten an der Wall Street machen dafür jetzt nicht mehr nur Fonds und sogenannte Algo-Trader verantwortlich, deren Portfolien zu stark mit den Marktschwankungen verknüpft seien, sondern auch Versicherungskonzerne. Wie die Financial Times (FT) berichtet, könne ein Teil des Ausverkaufs an den Märkten auch mit den variablen Jahreszinsen der Versicherer zusammenhängen.

Laut dem Bericht haben Versicherer nach der letzten Finanzkrise Kundengelder verstärkt in Fonds investiert, die eine "gemanagte Volatilität" versprechen. Damit sollen etwa bei Lebensversicherungen die variablen Zinsen ...

