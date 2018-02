Der Euro hat kurzfristig eine Spanne zwischen 1,22 und 1,23 US-Dollar gefunden. In dieser Woche richtet sich der Fokus auf die US-Inflationsdaten. Die Schwankungen dürften uns wie am Aktienmarkt erhalten bleiben. Wir rechnen jedoch nicht mit einer Rally über 1,24-1,25 USD hinaus. Daher empfehlen wir weiterhin die Inliner DS000H, DS00UW und DM8ZU2. Wir schauen uns an, wie es um die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...