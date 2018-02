Frankfurt - Nach vier verlustreichen Tagen in Folge erholte sich der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gestern, so die Analysten der Helaba.Die 10-Jahresrendite habe gestern ein neues 4-Jahreshoch bei 2,90% markiert. Die Bund-Rendite liege derweil bei 0,76%. Vor diesem Hintergrund bleibe das technische Bild getrübt. Lediglich die überverkaufte Marktsituation des Stochastics lasse Hoffnung auf eine Stabilisierung aufkommen. Der Dezember-Abwärtstrend sei aber intakt und dürfte in den kommenden Tagen tonangebend sein. Unterstützungen würden die Analysten bei 157,37 und am Kontrakttief bei 157,26 lokalisieren. Erster Widerstand bestehe bei 158,00. Die Trading-Range liege zwischen 157,10 und 158,70.

Den vollständigen Artikel lesen ...