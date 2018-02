Der deutsche Leitindex hat zum Wochenstart einen Gewinnsprung hingelegt. Der DAX kletterte bis auf 12.283 Punkte. Das ist ein Plus von knapp 1,5 Prozent. In der vergangenen Woche hatte der Leitindex noch kräftig abgegeben. Mittlerweile ist auch wieder die Unterstützung der US-Börsen da. An der Wall Street ging es gestern ebenfalls kräftig nach oben. Marktidee: GoldDer Goldpreis weist seit Dezember 2016 einen intakten Aufwärtstrend auf. Aktuell befindet sich der Kurs in einem interessanten charttechnischen Bereich. Wichtig ist dabei ein Kreuzwiderstand bei 1.334 US-Dollar.