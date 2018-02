Bei 13.597 Punkten erklomm der DAX am 23. Januar sein aktuelles Allzeithoch. Danach aber war es erst einmal vorbei mit der Herrlichkeit - der deutsche Leitindex korrigierte in der Spitze fast bis auf die runde Marke von 12.000 Zählern. Ein Grund für die jüngste Kurs-Korrektur am deutschen Aktienmarkt könnte eine aufkommende Zinsangst sein. Auf der jüngsten Sitzung Ende Januar hat die US-amerikanische Notenbank laut der Nachrichtenagentur Reuters die Tür für eine weitere Zins-Erhöhung im März weit aufgestoßen. Manche Experten würden nun erwarten, dass danach noch drei weitere Schritte nach oben in diesem Jahr folgen könnten. Nach dem jüngsten Kursverfall könnte sich der DAX nun vor dem Hintergrund eines überverkauften Zustands etwas erholen - so interpretieren wir auch den gestrigen Tagesgewinn von 1,45 Prozent. Eine volatile Seitwärtsbewegung scheint in den kommenden Wochen denkbar. ...

