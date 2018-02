Die letzten markanten Tiefststände erreichte das Wertpapier von E.ON bei einem Kursniveau von gerade einmal 5,99 Euro gegen Ende 2016, anschließend schlug die Aktie in einen mittelfristigen Aufwärtstrend um und erreichte Anfang November letzten Jahres bereits ein Zwischenhoch bei 10,81 Euro. Doch die Freude darüber währte nicht lange, nur wenig später schob sich einen Abwärtstrend dazwischen, sodass die Aktie wieder gut 60 Prozent an Wert eingebüßt hat. Damit erreichte das Papier aber auch einen charttechnisch markanten Unterstützungsbereich bestehend aus den 38,2 Prozent Fibonacci-Retracement. An diesen Stellen neigen Aktien nämlich sehr häufig zu einer Trendumkehr. Aber auch fundamental könnten die jüngsten Beschlüsse zur Dividendenausschüttung weitere Investoren anziehen und für eine Stabilisierung sorgen. Ein interessanter Wert, aber auch ...

