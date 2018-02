Zürich - Ortec Finance, marktführender Anbieter einer Quantitative Modelling Software für die globale Vermögensverwaltungsbranche mit Sitz in Rotterdam, ist als neuestes Tech-Unternehmen auf der Software-Exchange-Plattform von Avaloq vertreten. Ortec Finance gesellt sich auf der Plattform zu Unternehmen wie Thomson Reuters, Actico und UnaVista, welche die Banken der Avaloq Community mit Anbietern spezialisierter digitaler Bankenlösungen vernetzen soll.

Ortec Finance wurde 1981 gegründet und hat sich zum Spezialisten zielbasierter Vermögens- und Finanzplanungslösungen entwickelt, die sich auf individuelle Märkte zuschneiden lassen. Die unternehmenseigene OPAL-Technologie ist globaler Marktführer in Rechtssystemen, in denen Vorgaben wie Retail Distribution Review und MiFID II erhebliche Auswirkungen auf die Vermögensverwaltungsbranche haben. Durch Einsatz von OPAL profitieren Kunden von intelligenten, voll integrierten wirtschaftlichen Vermögensprognosen, die in der Regel nur am Markt für institutionelle Anleger verfügbar sind.

Im September 2015 wurde Avaloq Software Exchange als Online-Marktplatz gestartet, der offen für aktuelle und zukünftige Partner von Avaloq ist, darunter Fintech-Firmen und Finanzinstitute. Ziel ist es, Softwarelösungen mit verbesserter Funktionalität anzubieten, um das wachsende Kundenengagement zu unterstützen, ein durchgängiges Kundenerlebnis sicherzustellen und das Potenzial für neue Geschäftschancen zu steigern. Alle Produkte auf Avaloq Software Exchange sind kompatibel mit der Avaloq-Plattform, sodass Banken und Vermögensverwalter neue digitale Angebote schneller auf den Markt bringen können.

Avaloq Software Exchange bietet Zugang zur gesamten Avaloq Community, bestehend aus 158 Banken weltweit, die mit Hilfe von Avaloq Lösungen insgesamt rund USD 4 Billionen an Vermögen verwalten.

