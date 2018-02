Hannover (ots) -



Der Valentinstag steht bevor und Sie suchen zu Ihrem Geschenk einen liebevollen, ausgefallenen oder witzigen Spruch? Mit dem umfangreich aktualisierten Spruchgenerator schafft es Monsterzeug an dieser Stelle, Hilfe anzubieten. Mittels simpler Auswahlfilter werden passende Sprüche generiert und können nach Bedarf auch direkt in sozialen Medien via Facebook, Twitter, Pinterest & Co. geteilt werden.



Passend zum jährlichen Fest der Liebe erscheint ein kostenfreier Valentinstags-Spruchgenerator (https://www.monsterzeug.de/Valentinstag-Sprueche-Generator), der für jede Person einen passenden Liebesspruch kreiert. Durch die Auswahl verschiedener Filter erzeugt der Valentinstagspruchgenerator einen idealen Spruch für jede Wunschperson. Die Zeit langweiliger Standardsprüche ist vorbei, denn unterschiedliche Kategorien wie "romantisch", "nordisch kühl" oder "nerdig", lassen die ausgefallensten Ergebnisse zustande kommen.



Die Idee zu diesem Sprüche Generator hatte der auf originelle Geschenke spezialisierte Online-Shop Monsterzeug. Dazu Geschäftsführer Dr. Sascha Langner: "Zu einem schönen Valentinstags Geschenk gehört eine noch bessere Grußkarte. Bei mehr als 200 ausgefallenen Sprüchen findet jeder bei uns etwas Passendes für den Partner oder Schwarm".



Über Monsterzeug:



Bei dem monstermäßigen Onlineshop für Geschenke und Geschenkideen sind 1.100 Produkte ständig lieferbar. Gegründet 2009, hat Monsterzeug heute über 300.000 zufriedene Kunden. Neben der Originalität steht die Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt: Der von Trusted-Shops-geprüfte und von Google zertifizierte Onlineshop versendet regelmäßig innerhalb von 24 Stunden.



