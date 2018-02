Die europäische Währung kann ihren positiven Start in die neue Woche am Dienstag weiter ausbauen und so steigt der EUR/USD über 1,2300. EUR/USD profitiert von Risikobereitschaft Die allgemein bessere Risikostimmung belastet den Greenback in der 1. Wochenhälfte und so kann das Paar die psychologische Marke von 1,2300 überwinden. Auf der anderen Seite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...