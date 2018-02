Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

NDR: Flensburger SPD-Bürgermeisterin fordert Nahles heraus

In der Debatte um die Nachfolge von SPD-Parteichef Martin Schulz hat die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) einem Bericht zufolge ihre Kandidatur angekündigt. Lange trete damit gegen die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles an, die am Dienstag den Parteivorsitz kommissarisch übernehmen könnte, berichtete der NDR in der Nacht zum Dienstag.

Insa-Umfrage sieht SPD nur noch bei 16,5 Prozent - knapp vor AfD

Nach den Turbulenzen um den scheidenden SPD-Chef Martin Schulz kommen die Sozialdemokraten in einer neuen Umfrage nur noch auf 16,5 Prozent. Damit liegt die SPD gerade einmal 1,5 Prozentpunkte vor der AfD, die unverändert 15 Prozent erreicht, wie aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa hervorgeht, die die Bild-Zeitung online veröffentlichte.

Staatschefs Kroatiens und Serbiens wollen frostige Beziehungen verbessern

Die Präsidenten der früheren Konfliktgegner Kroatien und Serbien haben eine Verbesserung der angespannten Beziehungen angekündigt. Die kroatische Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic sagte nach einer Unterredung mit ihrem serbischen Kollegen Aleksandar Vucic in Zagrab, leider laste die Geschichte noch immer auf den Beziehungen, so dass derzeit von einem freundschaftlichen Verhältnis nicht die Rede sein könne. Ihr serbischer Gast befand, das Verhältnis müsse sich in Zukunft verbessern.

Trump präsentiert sein Infrastrukturprogramm

US-Präsident Donald Trump will ein Mega-Programm zur Modernisierung der Infrastruktur seines Landes mit einem Investitionsvolumen von bis zu 1,7 Billionen Dollar (1,4 Billionen Euro) auf die Schiene setzen. 200 Milliarden Dollar davon sollen aus dem Bundeshaushalt stammen, wie Trump in Washington erläuterte. Er hofft, dass dadurch weitere Investitionen von 1,3 bis 1,5 Billionen Dollar durch die Bundesstaaten sowie die Privatwirtschaft mobilisiert werden.

Lokalmedien: ANC beschließt Abberufung von Präsident Zuma

Die südafrikanische Regierungspartei ANC hat örtlichen Medien zufolge die Absetzung von Präsident Jacob Zuma beschlossen. Drei unabhängige örtliche Medien berichteten am frühen Dienstagmorgen, das Exekutivkomitee der Partei habe nach 13-stündigen Beratungen beschlossen, Zuma von seinem Amt als Staatspräsident "abzuberufen", nachdem er einen Rücktritt abgelehnt habe.

