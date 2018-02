ETFs sind eine einfache und bequeme Möglichkeit, um breit an der gesamten Entwicklung einer Branche oder eines Index partizipieren zu können. Aus diesem Grund erfreuen sie sich momentan einer hohen Beliebtheit bei vielen Anlegern.



Wie groß diese Beliebtheit ist, habe ich erst kürzlich wieder mit Erstaunen festgestellt. Daher möchte ich diese beeindruckenden Zahlen im Folgenden mit dir teilen:

5 Billionen (!) US-Dollar sind in ETFs investiert

Wie das Londoner Analysehaus ETFGI kürzlich mitteilte, waren per Ende Januar über 5 Billionen US-Dollar in ETFs verwaltet. Allein im vergangenen Monat flossen rund 106 Milliarden US-Dollar in diese Anlageinstrumente. Rekord und Rekord, wohlgemerkt. Denn die ...

