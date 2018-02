München (ots) -



- Berliner besonders wechselaffin - 126 Prozent über Bundesschnitt - Baden-Württemberger wechselfaul - 17 Prozent unter dem Schnitt - In Hamburg stieg die Wechselbereitschaft im Vergleich zum Vorjahr am stärksten



Berliner sind bei ihrer Kfz-Versicherung besonders wechselfreudig. In der Hauptstadt wechseln 126 Prozent mehr Pkw-Halter ihre Kfz-Versicherung als im Schnitt der Bundesländer.*) Auch in Hamburg gibt es im Vergleich zur Anzahl der dort lebenden Pkw-Halter besonders viele Versicherungswechsler.



Ein möglicher Grund: Die Zahl der regulierten Kfz-Haftpflichtschäden ist in Berlin und Hamburg besonders hoch.**) Da ein regulierter Kfz-Haftpflichtschaden in der Regel zu einer Rückstufung der Schadenfreiheitsklasse und einem Anstieg des Beitrags führt, steigt dadurch auch das Sparpotenzial bei einem Wechsel der Kfz-Versicherung.



Baden-Württemberger wechseln Kfz-Versicherung am seltensten - größter Anstieg in Hamburg



Baden-Württemberger liegen beim Kfz-Versicherungswechsel 17 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt. Auch bei Thüringern (-14 Prozent), Bayern (minus zwölf Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (minus zwölf Prozent) ist die Wechselbereitschaft deutlich unterdurchschnittlich.



Hamburg ist nicht nur das Bundesland mit der zweithöchsten Wechselaffinität, die Hanseaten legen beim Wechsel ihrer Kfz-Versicherung auch am stärksten zu - neun Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Am stärksten geht die Wechselbereitschaft in Brandenburg zurück - ein Minus von sechs Prozentpunkten.



