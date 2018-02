Das RuMaS Musterdepot "Mittelstands-Gewinner-Aktien 2018" wurde am 12. Februar mit zehn Werten gestartet! Die Unternehmen werden in den meisten Fällen noch durch die Haupteigentümer geführt oder mindestens durch sie kontrolliert. Das schafft Vertrauen. Der deutsche Mittelstand ist für seine Seriosität bekannt und gerade nach den Börsen-Turbulenzen der letzten Tage sollten die Mittelstands-Gewinner sehr schnell wieder in eine gute Performance kommen. ...

