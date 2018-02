In der Gemeinde Petershausen im oberbayerischen Landkreis Dachau sind am Montagnachmittag zwei Frauen tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Die Identität der Toten sei bislang noch nicht zweifelsfrei geklärt, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft München II habe die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu den Todesumständen am Auffindeort übernommen. Die Hintergründe des Leichenfundes waren zunächst unklar. Sobald weitere Details bekanntgegeben werden könnten, werde nachberichtet, so die Beamten weiter.