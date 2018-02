von Sven Parplies, Euro am Sonntag Dieselaffäre, Tierversuche - Volkswagen produziert negative Schlagzeilen quasi wie am Fließband. Aus Sicht der Börse sind andere Themen wichtiger: Die Vorzugsaktie des größten europäischen Automobilherstellers ist über die vergangenen zwölf Monate mehr als doppelt so stark gestiegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...